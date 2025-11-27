世界の頭脳が名古屋に。ノーベル賞を受賞した2人による座談会が開かれました。 【写真を見る】ノーベル賞受賞者 “山中伸弥氏×天野浩氏”が名古屋で座談会 iPS細胞の研究進捗の講演に展示も… 中区･栄 中日ビルで開かれたのは、iPS細胞で2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥さんと、青色発光ダイオードで2014年にノーベル物理学賞を受賞した天野浩さんによるイベントです。 女性