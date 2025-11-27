神奈川県厚木市にあるデザート専門店「ツリーオーブン」のＸが２７日に更新され、ボクシングの井上尚弥から弟、拓真へ送られた「祝勝ケーキ」の写真が投稿された。拓真は２４日にトヨタアリーナ東京で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ち。新王者に輝いた。ツリーオーブンのＸでは「ＷＢＣ世界バンタム級王者井上拓真選手へ、祝勝ケーキをお作りさせていただ