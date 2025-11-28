上皇さまの弟・常陸宮さまが、きょう（28日）卒寿＝90歳の誕生日を迎えられました。宮内庁はきょう、誕生日を迎えられた常陸宮さまの近影や様子を公開しました。いすに座り、常陸宮妃・華子さま（85）と愛犬のミニチュアダックスフント・福姫（5）と一緒に写っています。■最近の生活常陸宮さまは、先月、上皇后さまの誕生日のお祝いのため仙洞御所を訪問していますが、公務については、2024年3月の「全日本学生児童発明くふう展」