大手電力10社が12月使用分の電気料金を発表し、7社で値上がりします。最も値上がりするのは沖縄電力で、標準家庭で39円高い9062円です。一方、東京電力管内の標準家庭では5円安い8634円となります。また、都市ガス4社はLNG価格の下落により12月使用分を値下げし、東京ガスでは32円安い5651円となります。