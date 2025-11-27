Image: Amazon ひとり鍋の大定番エバラの「プチッと鍋」。いろんな味があって、お手軽で美味しいです。Amazonのブラックフライデーで、プチッと鍋の4種アソート（寄せ鍋・塩ちゃんこ鍋・キムチ鍋・担々ごま鍋）がセール中。30％オフで967円です。楽ちんひとり鍋鍋ってたくさんお野菜が摂れる上にヘルシーで美味しい。1年中食べたい最強ごはんだと思っています。が、ひとりだとお野菜を余ら