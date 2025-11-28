中国・湖南省婁底市双峰県で結婚前日に新郎と新婦が相次いで転落死する事件が起きた。中国メディアの封面新聞が26日に報じた。事件があったのは24日の朝。親族によると、新郎の男性は25歳で新婦の女性とは5年ほど前に知り合い、一緒に朝食の店を経営していた。結婚式は25日に予定されていた。男性側の家庭の経済状況は良好で、周囲も祝福しており、結婚に支障はなかったという。男性と女性は23日の夜に友人らと食事した後、2人で女