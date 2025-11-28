ソフトバンクは、Wi−Fiが搭載された無人機を使った遭難者救助のシステムを発表しました。ソフトバンクと東京科学大学は、雪山や山岳地帯などでの遭難者の救助をより迅速に行うために、Wi−Fiが搭載された無人機を使った遭難者救助のシステムを開発したと発表しました。遭難現場の上空にWi-Fiが搭載された無人機を飛行させて、遭難者のスマートフォンが発信する位置情報などを取得するシステムと組み合わせることで、遭難者のスマ