上皇さまの弟の常陸宮さまは、11月28日、卒寿（90歳）の誕生日を迎えられました。宮内庁宮務課が公表した近況について全文を紹介します。（表記は宮内庁公表のまま）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊■正仁親王殿下の米寿に当たり御近況)正仁親王殿下には、11月28日（金）に卒寿のお誕生日をお迎えになります。正仁親王殿下には、御日常、宮邸にてお健やかにお過ごしになっておられます。宮邸では、定期的にリハビリ体操をなさって健康維