28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万60円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては107.1円安。出来高は2828枚となっている。 TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50060