上皇さまの弟、常陸宮さまが28日、卒寿＝90歳の誕生日を迎えられました。宮内庁によりますと、90歳となった常陸宮さまは、お住まいで健やかに過ごすとともに、宮邸や病院で定期的にリハビリ体操をして健康維持に努められています。庭では華子さまと車いすで散策するほか、野鳥を観察し華子さまに教えられることもあるということです。またテレビでニュースやスポーツ番組、ドラマなどを楽しみ、メジャーリーグのワールドシリーズで