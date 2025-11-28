常陸宮さまは２８日、９０歳（卒寿）の誕生日を迎えられた。同妃華子さま（８５）、愛犬の福姫（メス、５歳）とともに宮邸（東京都渋谷区）で健やかな日々を送られている。常陸宮さまは上皇さまの２歳年下の弟。昨年の誕生日以降の１年間では、今年９月に公的活動として宮邸で新任の皇宮護衛官と面会された。上皇さまと上皇后さまの誕生日にはそれぞれ仙洞御所（港区）に足を運び、あいさつされた。総裁を務める発明協会のイ