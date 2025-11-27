２７日、特区政府本部で火災の救援状況を説明する李家超行政長官（左）。（香港＝新華社配信／許朗軒）【新華社香港11月27日】中国香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は27日、特区政府本部で会見し、新界地区大埔の高層住宅団地「宏福苑」で発生した火災について、7棟すべての火勢がすでに制御下に入ったと述べ、これまでに消防隊員が55人を救出したことを明らかにした。２７日、消火活動中の高層住宅団地「宏福苑