乃木坂46の久保史緒里（24）が、26・27日に神奈川・横浜アリーナで『卒業コンサート』を開催した。乃木坂46の3期生として駆け抜けた9年間で培ったものを全て凝縮したかのような濃密な卒業コンサートで、アイドル人生の幕を下ろした。【ライブ写真41点】乃木坂46で最後の姿！あまりに美しい久保史緒里久保は2016年9月4日、3期生として当時15歳で乃木坂46に加入。20thシングル表題曲「シンクロニシティ」で初選抜され、32ndシン