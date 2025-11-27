「ワシントン条約」の締約国会議で、EU＝ヨーロッパ連合などによる「全てのウナギの国際取引を規制する」案の議論が行われました。日本政府は「ニホンウナギは絶滅のおそれがない」などとして、この提案に反対。各国にも反対するよう働きかけていました。そして、きょう行われた採決の結果、この提案は「否決」されました。結果を受け、鈴木農水大臣は「多くの国からご理解をいただけた」として評価しました。