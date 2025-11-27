ラクスルが中小企業向けの金融サービスを開始します。ネット印刷大手のラクスルは、GMOあおぞらネット銀行と提携し、27日から中小企業向けのネット銀行「ラクスルバンク」のサービスを開始すると発表しました。デビットカードを使用するとラクスルグループのポイントがたまるなど、これまでの顧客を囲い込むと同時に、他行宛ての振込手数料を業界最安水準の119円にするなど新たな顧客も取り込む狙いです。ラクスルバンク・杉山賢CE