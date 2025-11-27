日本航空（JAL）は、ウェブサイトやアプリなどを段階的にリニューアルする。「New JAL Digital Experience」と題し、第1弾として「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」を11月27日にリリースした。「JALアプリ」を2026年4月、公式ウェブサイトを6月から順次、企業サイトを6月に刷新する。「JMBアプリ」は、「日常が、旅につながる」をコンセプトに、初心者からマイラーまで、誰もがストレスなく情報にたどり着ける設計とし、