倉井高志・元ウクライナ大使と笹川平和財団上席フェローの渡部恒雄氏が２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた米国の和平案について議論した。倉井氏は、東部２州の割譲などを求めるロシア寄りの和平案について、「ロシアの根本的な立場は変わっておらず、ウクライナをロシアの一部だとする考えが表れている」と指摘した。渡部氏は、トランプ米大統領がプーチン露大統領との