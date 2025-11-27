お歳暮など贈答用としても人気の「能登志賀ころ柿」。生産地の石川県志賀町では、出荷に向けた準備が進められています。鮮やかな飴色と果肉の柔らかさが特徴の「能登志賀ころ柿」。志賀町の選果場では、初競りを29日に控え、出荷へむけた検査が行われていました。 JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：「生産者の皆さん、大変苦労されたんですけど、一個一個丁寧な手もみをして甘くおいしい柿に仕上がりましたので、贈呈品とし