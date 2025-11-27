フィギュアスケート女子で２０２４年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者のアンバー・グレン（米国）に対し、母国メディアが高評価を下した。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季は、ＧＰシリーズ第２戦中国杯で優勝。ＧＰシリーズ第６戦フィンランド大会では２位に入り、１２月のＧＰファイナル（愛知・ＩＧアリーナ）進出を決めた。米メディア「ＮＢＣスポーツ」は「全米選手権２連覇中のグレンは、フィンランド大会