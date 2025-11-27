この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、moi ¨̮⃝🦖(@moimoimoioio)さんの投稿です。赤ちゃんが初めて言葉を発した瞬間は、忘れられない宝物のような時間です。「ママ」と呼ばれるまでの道のりは長いこともあり、初めて聞けたときには思わず涙してしまうママも多いはず。そんな“発語の瞬間”に立ち会った感動エピソードです。 初めて聞けた「まぁま」ママの心に刻まれ