将棋の第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）で、タイトル５連覇と史上３人目の永世竜王の資格獲得を果たした藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）の祝賀会が２７日、兵庫県姫路市内のホテルで開かれた。竜王戦七番勝負第５局が２８、２９日に同市の姫路文学館望景亭で行われる予定だったが、藤井竜王が挑戦者の佐々木勇気八段（３１）に４連勝して決着したため、代わり