東京ばな奈ワールドから、贅沢な「東京ばな奈キャラメルチーズケーキ」が2025年12月3日(水)より発売♡オーストラリア産クリームチーズと3種のチーズパウダーをブレンドし、バナナピューレを練り込んだ生地に、香ばしいバナナキャラメル生地を重ねた二層仕立て。しっとり＆ほろっとした食感で、自宅で気軽に東京ばな奈のこだわりチーズケーキを楽しめます