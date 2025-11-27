「ボクシング・８回戦」（２７日、後楽園ホール）前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者の渡辺海（２３）＝ライオンズ＝が、スラサック・チャムカウ（タイ）との同級８回戦で、８回２分０秒ＴＫＯ勝ちした。終始ペースを支配しながらも無理には倒しにいかず、距離を測りながら左ボディーを軸に丁寧に戦い抜き、粘る相手を最後は右アッパーで攻略。７月３１日に斎藤麗王（帝拳）にＴＫＯ負けし、王座から陥落して