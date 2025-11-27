中国第42次南極科学観測隊の発表によると、極地科学観測砕氷船「雪竜2」号が北京時間25日、南極・中山基地周辺の海氷域に到着した。「雪竜」号は北京時間30日に現地到着を予定している。新華社が伝えた。観測隊の魏福海リーダーによると、2隻はこれから砕氷作業を行い、荷下ろし地点を選定し、気象および海氷の状況に基づき大規模な物資輸送と人員の基地上陸を実施すると同時に、各チームによる夏季観測任務を進める。今回の荷下ろ