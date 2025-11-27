市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：きょう27日夜遅くから、大気の状態が非常に不安定になります。落雷や激しい突風などの他、強風にも注意してください。27日夜9時の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が進んで来ます。上空の高い所の寒気の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。雨と風の予想です。