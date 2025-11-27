¼Ò²ñ¤Î¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Î¹©¶È¹â¹»À¸¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò¡¢¥·¥êー¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤Î¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢ÉÙ»³¹©¶È¹â¹»¤ÈÉÙ»³ËÌÉô¹â¹»¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ ÉÙ»³¹©¶È¹â¹»¶âÂ°¹©³Ø²Ê¥Áー¥à¡ÖÀã¤«¤­¤·Ââ¡× ÉÙ»³¹©¶È¹â¹»¶âÂ°¹©³Ø²Ê¤Î¥Áー¥à¡ÖÀã¤«¤­¤·Ââ¡×¡£Èà¤é¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¡Ä4Ç¯Á°¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÑÀã¤¬1m¤òÄ¶¤¨¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼Ö