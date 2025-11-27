スノーボードの女子アルペン種目で来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指す三木つばき（浜松いわた信用金庫）が２７日、合宿地のイタリアからオンライン会見を開いた。１２月６日のパラレル大回転のＷ杯（中国・メイリン）から始まるシーズンへ、２２歳のエースは「ミラノ五輪の目標は金メダルになります。しっかりと達成できるように練習をもっともっと頑張ります」と決意を示した。１０月からオーストリアで雪上合宿を