◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦●王者ワチュク・ナァツ（２―１判定）同級１４位・緑川創〇（２７日、東京・後楽園ホール）元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１４位の緑川創（３８）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が、同級王者ワチュク・ナァツ（２８）＝八王子中屋＝を２―１の判定で下し、ボクシング転向から無傷の５連勝（３Ｋ