今月８日に男性７人組ダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」からの脱退を発表した、ＲＹＯＫＩこと三山凌輝が２７日、自身のインスタグラムで生配信を行い、新会社を設立したことを発表した。三山は配信冒頭で新しいアーティスト写真を公開。「引っ越して配信部屋をつくった」と笑顔で話した。新会社名は「ＳｔａｒＯｆＷｏｎｄｅｒ（スター・オブ・ワンダー）」と明かし、「これからの活動を通して光でありたい。