◇プロボクシング東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦緑川創《○判定●》ワチュク・ナァツ（2025年11月27日東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーウエルター級級14位で元キックボクシング同級世界王者の緑川創（38＝EBISUK’sBOX）が同級王者ワチュク・ナァツ（28＝八王子中屋）に僅差判定勝ち。タイトル初挑戦で新王者となり、所属ジムの男子初のタイトルを獲得した。ベテランの意地と執念が勝っ