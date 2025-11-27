04年の安田記念を制したツルマルボーイ（父ダンスインザダーク）が24日に死んでいたことが分かった。27歳だった。けい養先の駿ホースクラブが、インスタグラムで発表した。栗東・橋口弘次郎厩舎から00年7月デビュー。中距離路線で上位争いを演じたが、04年安田記念で2年半ぶりに芝マイル戦に挑戦。安藤勝己騎手を背に差し切り、G18度目の挑戦で念願のタイトルを手にした。03年にはジャパンC（15着）にも出走した。27日、安藤