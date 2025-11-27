帝国データバンク（資料写真）帝国データバンク（ＴＤＢ）横浜支店が神奈川県内企業に採用時の最低時給を尋ねたところ、平均は前年比４４円増の１３２１円で、最低賃金（１２２５円）より９６円高かった。差額は昨年の１１５円より１９円縮まった。企業は物価上昇を上回る賃上げを求められており、原資の確保が徐々に難しくなっている。全国平均で２０２０年代の「最低賃金１５００円」の政府目標については、「すでに１５００