私は作っていないのに、誰が作っているのー‥？共働きで育児に追われる日々。ある日、妻・菜摘（なつみ）が夫・大地（だいち）のお弁当作りを断ったことが、平和な日常を狂わせる引き金となりました。菜摘の耳に入ってきたのは、夫が職場で「手作り弁当」を食べているという情報。同僚からの連絡で…夫が手作りのお弁当を食べていることを、知ることになるのです。夫に直接聞いてみると、驚きの言い分が…！「コンビニと変わらない