ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」は２７日、予選２日目が行われた。高田明（４０＝佐賀）は６号艇の９Ｒ、大外からコンマ０６のトップスタートを決めると、１Ｍは５コース・青木玄太の攻めに乗って、まくり差しハンドルで２着を確保した。「ペラを大幅に叩き変えて上向き。初日は届いてなかったＳの見え方が、今は気持ち悪いぐらいだったし、行き足は良くなっている。あとは安定板が外れてどうかだ