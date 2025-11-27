メ～テレ（名古屋テレビ） 来年、愛知県で開催されるアジア・アジアパラ競技大会に向けて、大会の運営責任者らが会場を視察しました。 アジア・アジアパラ競技大会では、25の国と地域のあわせて51人が競技の運営責任者に選ばれ、それぞれが27日から2日間担当する種目の会場を視察します。 このうち、ボクシングの会場に指定されている西尾市総合体育館には、フィリピンのカリーナ・ピクソンさんが訪れました。