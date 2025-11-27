１１月２７日（木）は感謝祭で米国市場は休場となります。つきましては以下の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 １１月２７日（木）午後１１時頃から１１月２８日（金）午前７時頃まで ※１１月２８日（金）午前７時頃から通常通りに配信を再開いたします。 皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。