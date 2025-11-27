27日、インドネシアの西スマトラ州で洪水被害を確認する女性（AP＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの国家災害対策庁は27日、豪雨による被害が続くスマトラ島で少なくとも計45人が死亡したと発表した。各地で洪水や土砂崩れが発生し、一部住宅は屋根まで水没。複数の自治体が非常事態宣言を出した。有力紙コンパスによると、北スマトラ州で88人が行方不明との当局情報があり、死者数は増える恐れがある。道路の寸断が起き