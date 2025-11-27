チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、インテルはアトレティコ・マドリードに1−2で敗れた。試合後、UEFA（欧州サッカー連盟）が、インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督のコメントを伝えた。試合は序盤の9分、ゴール前のこぼれ球をアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが蹴り込まれ、インテルは早々と1点ビハインドを強いられる。それでも、後半に入った54分には、フランス人FWアンジェ・