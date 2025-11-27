一人暮らしをする高齢者の数は年々増え続けています。自分では体調の異変に気づかず、知らず知らずのうちに病気や認知症が進んでしまうケースも珍しくありません。今回は、介護施設で勤務経験のある筆者が、一人暮らしの方の異変にいち早く気づき、大事に至る前に対応できたときの出来事をお伝えします。 混雑したスーパーでの買い物はつらい