ボクシングで世界６階級制覇の実績があるマニー・パッキャオ（４６）＝フィリピン＝が２７日（日本時間）、インスタグラムを更新。初孫が誕生したことを明かした。パッキャオは赤ちゃんを抱いた写真を添え、「ロラ（祖父）マニーとロラ（祖母）ジンキーが、初めての孫と一緒に。神様は本当に素晴らしい」と感謝した。パッキャオは今年７月、米ラスベガスでの世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ウエルター級タイトルマッチで王者