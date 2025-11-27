常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」のイメージ図（球団提供）来年３月１９日に開業予定の「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」に入居する常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和地所」について、出店する飲食店１０店舗を発表した。１階の球団直営ドリンク専門カウンターでは、施設限定のビールを開発中という