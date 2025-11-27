ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が27日、東京・丸の内コットンクラブで「OZIBAライブ」10回記念公演を行った。「カモナマイハウス」「わかってください」「懺悔の値打ちもない。など全29曲を歌った。「枯葉」、「ボンボワヤージュ」などシャンソンの名曲、「百万本のバラ」などを織り交ぜ、アンコールでは「狙いうち」「人生いろいろ」、そして「清河（チョンハー）への道」をサプライズで歌った。池畑は「私は今、すご