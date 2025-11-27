CLリーグフェーズ第5節パフォス対モナコの一戦は2-2のドローに終わった。パフォスはキプロスのクラブで、今季のリーグ戦では首位。CLではここまで5試合を終えて1勝3分1敗となっている。先制したのはアウェイのモナコだ。日本代表の南野拓実が5分と早い段階でリードを得る。南野はこれがCL通算6点目、自身が持つ日本人最多記録を更新した。18分、負けじとパフォスが同点に。右サイドのCKにダビド・ルイスが強烈なヘディングを合わせ