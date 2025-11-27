アルゼンチンのリーベル・プレートで頭角を現し、マンチェスター・シティでブレイクを果たしたフリアン・アルバレス。小柄な選手ではあるが、正確なキック精度と動き出しの技術を武器に得点を量産。シティでは103試合で36ゴール19アシストを記録し、2024年にアトレティコ・マドリードへ旅立った。スペインでも継続して得点を奪っており、今季はすでに17試合で10ゴール4アシストと、二桁に乗せている。しかし、アトレティコではタイ