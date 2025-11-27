日本航空（JAL）は、ボーイング777-300ER型機の2号機（機体記号：JA732J）の退役整備を開始した。同機は2004年7月1日に受領。総飛行時間は89,860時間39分、総飛行サイクルは11,358回。JALが所属する航空連合・ワンワールドの塗装を施している。11月20日に営業運航を終了し、11月25日から羽田空港のM2格納庫で退役整備を開始した。2026年1月下旬にかけて実施し、2月にも売却先へフェリーフライトを実施する見通し。JALはボーイング7