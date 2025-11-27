女優の北川景子（39）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）にゲスト出演し、「嵐」櫻井翔（43）の驚愕オフをぶっちゃけた。番組では、櫻井と2人ロケへ。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。結婚、2児出産後も女優業を続けることに、櫻井からは「渇望してるんだ」と問われた。「好きなんだろうね。仕事好きだし