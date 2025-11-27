ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第２２戦スカパー！・ＪＬＣ杯競走」が２８日、開幕する。常住蓮（２４＝佐賀）が手にした２９号機は前節、鈴谷一平が力強い伸び足を武器に準Ｖ。特訓を終え「悪くはなかった。班では一緒かちょっと分がいいくらい。乗り心地は試運転では違和感はなかったけど、特訓で波が出るともうちょっと。大きくは違わないと思うので、ちょっとずつ調整していく」とまずまずの感触をつかんでいた。