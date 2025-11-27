ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」は２７日、２日目の予選が行われた。山口晃朋（２４＝静岡）は９Ｒ、４コースから二番差しでバックは５番手。それでも道中追い上げ４着でゴール。ここまでの３走を２、１、４着とまとめ予選を折り返す。前節のＧＩ・７２周年記念で準Ｖとなった２８号機の舟足は「直線は普通だけど、ターンはいい感じ。このターン回りを生かしつつ、直線をもう少し