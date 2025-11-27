２７日、事故が発生した昆明市の洛羊鎮駅。（昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明11月27日】中国雲南省昆明市の洛羊鎮駅で27日未明、地震検知設備の検測を行っていた試験列車が構内のカーブを通過する際、線路内にいた作業員と衝突し、11人が死亡、2人が負傷する事故が起きた。中国鉄路昆明局集団が明らかにした。