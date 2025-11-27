27日夜、山形県鶴岡市の県道で高齢の男性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。27日午後7時ごろ、鶴岡市西荒屋の県道で高齢の男性が、軽乗用車にはねられました。警察や消防によりますと、男性は鶴岡市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。男性は自宅近くの道路で軽乗用車にひかれたとみられています。警察が当時の状況や事故原因などを調べています。